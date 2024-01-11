الاحتلال يحاصر مخيم نور شمس في طولكرم ويغلق كافة مداخله بالسواتر الترابية

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس برفقة جرافات عسكرية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال برفقة جرافات عسكرية كبيرة من طراز "D9"، اقتحمت مدينة طولكرم وحاصرت مخيم نور شمس وسط اشتباكات بين قوات الاحتلال والمقاومين في المخيم.

واضافت ان جرافات الاحتلال شرعت بإغلاق مداخل ضاحية اكتابا بمدينة طولكرم بالسواتِر الترابية؛ وهي قريبة من مخيم نور شمس كما اغلقت الطرقات والمداخل في محيط المخيم بالسواتر الترابية لفرض حصار شامل على المخيم .

واشارت الى أن قوات الاحتلال نشرت قناصة في عدة أبنية خلال اقتحام مدينة طولكرم ومحيط مخيم نور شمس. بينما تشهد أجواء المدينة تحليق مكثف للطائرات المسيرة "بدون طيار".

يُشار إلى أن هذا هو الاقتحام الثاني الذي ينفذه الاحتلال على طولكرم، خلال أقل من 72 ساعة.