"طوفان الأقصى" في يومها الـ98.. جنوب أفريقيا تطالب "العدل الدولية" بتعليق عاجل لعدوان الاحتلال على غزة وحرب الابادة متواصلة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ98، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

وعقدت محكمة العدل الدوليّة، يوم امس الخميس، أولى جلساتها بعد الاستماع لمرافعة جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بتهمة ارتكاب إبادة جماعيّة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وطالبت جنوب أفريقيا "إسرائيل" بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة فورًا مقدمة مجموعة من المؤشرات بشأن هذه العمليات وكيف أنها ترقى لإبادة جماعية.

واتهمت جنوب أفريقيا الخميس، "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.

وبالتوازي تواصل فصائل المقاومة تصديها لآليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى"، ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 98 يومًا.

ويوم أمس فقط ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 10 مجازر ضد العائلات في غزة ، راح ضحيتها 112 شهيدًا و194 إصابة ممن وصل للمستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة د.أشرف القدرة، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 23469 شهيدًا و 59604 جرحى منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ98 :