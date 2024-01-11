الرجوب:أدعو كل الشارع الفلسطيني إلى التصدي للمستوطنين ولا ينبغي أن يغادر المعتدون منهم أحياء

وطن: قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل رجوب إن الخطوط مع حركة حماس مفتوحة واتصالاتنا لم تنقطع مع حماس حيث أنها جزء من حركة التحرر الوطني الفلسطيني ببعد إسلامي وهي جزء من النسيج الشعبي ويجب ان تكون جزء من منظمه التحرير.

وقال الرجوب في مقابلة تلفزيونية إن إعادة صياغة وضع السلطة أو منظمة التحرير يجب أن تكون بقرار أو إرادة فلسطينية مشدداً على ضرورة وجود حكومة توافق وطني تحطى بدعم دولي وهي الخطوة الأولى في خارطة الطريق في هذا الظروف التي يعيشها شعبنا.

وأضاف الرجوب" أن الموقف الدولي الذي يدين العدوان ويدعم شعبنا يعبر عن إقرار بالجرائم الإسرائيلية لذا يتعين علينا أن نجعل من تضحية قطاع غزة فرصة لإنهاء معاناة شعبنا واحتلال أرضه .

ودعا الرجوب الشارع الفلسطيني إلى التصدي للمستوطنين ولا ينبغي أن يغادر المعتدون منهم أحياء.