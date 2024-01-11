العجز المالي في "إسرائيل" يتضاعف منذ بداية الحرب

وطن: أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأنّ العجز المالي لدى الاحتلال يتضاعف منذ بداية الحرب على غزة.

وذكرت صحيفة "غلوبس" أنّ المحاسب العام لوزارة المالية في حكومة الاحتلال قال إنّ العجز المالي في "إسرائيل" اتسع إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2023 ، وهي فجوة قدرها 77.5 مليار شيكل بين الإيرادات الحكومية والإنفاق.

وعشية بدء الحرب، بلغ العجز 2% في نهاية سبتمبر/أيلول، أي أنه تضاعف بسبب الإنفاق الحربي، وفق الصحيفة.

وأوضحت أنّ العجز اتسع من 3.4% إلى 62.3 مليار شيكل في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2023، مع تصاعد تكلفة الحرب.

وبحسب ما تابعت، بلغ الإنفاق الحكومي الجاري في شهر كانون الأول/ديسمبر 33 مليار شيكل، بالإضافة إلى 17 مليار شيكل إضافية في نفقات الحرب، و5.7 مليار شيكل في ضريبة الأملاك مقابل أضرار تعويضات الحرب.