المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة الشدادي الأميركية بطائرةٍ مسيّرة

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الخميس، استهدافها قاعدة الشدادي، التي تضم قوات أميركية في سوريا بطائرةٍ مسيّرة.

وتقع قاعدة الشدادي على بُعد كيلومتر واحد من الجنوب الشرقي لمدينة الشدادي الواقعة في محافظة الحسكة، وهي مجهزة لهبوط الطائرات المروحية وإقلاع الطائرات المسيّرة بكامل أنواعها.

والأحد الماضي، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أنّ مقاوميها استهدفوا بواسطة صاروخ "الأرقب" (كروز مطوّر بعيد المدى) هدفاً حيوياً في حيفا المحتلة في الأيام السابقة.

وأكّدت المقاومة العراقية، في بيان، أن الاستهداف يأتي "نصرةً لغزة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وفي اليوم نفسه، أعلنت المقاومة العراقية استهداف قاعدة للاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل بالطيران المسيّر، وذلك من بين عدة استهدافات أخرى طالت القوات الأميركية وقواعدها في العراق وسوريا.

ومنذ 17 تشرين الأوّل/أكتوبر وحتى نهاية العام، اعترفت واشنطن بأنّ قواعدها في العراق وسوريا تعرّضت لأكثر من 100 استهداف.

المصدر: "الميادين"