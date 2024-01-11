خلال اتصاله مع نظيره في جنوب افربقيا ..نقيب المحامين: خطوة جنوب إفريقيا تجسيد حقيقي لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

وطن: عبر نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي فادي عباس باسم جموع المحامين الفلسطينيين عن عميق شكره لجمهورية جنوب إفريقيا على مساندتها للشعب الفلسطيني وجهودها القانونية لوقف الابادة التي يتعرض لها من خلال الإجراءات التي اتخذتها أمام محكمة العدل الدولية والتي عبرت فيها عن المقاصد الحقيقية لميثاق الأمم المتحدة بالدفاع عن القيم الانسانية وحماية السلم والأمن الدوليين.

وقد جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مساء اليوم مع نظيره المحامي مايرون ديورنس رئيس النقابة العامة للمحامين في جمهورية جنوب إفريقيا.

وأكد النقيب عباس خلال الاتصال أن هذا الموقف الذي اتخذته جنوب إفريقيا ليس بالغريب عن بلد أحفاد الأيقونة نيلسون مانديلا التي طالما عبرت عن دعمها اللامحدود للشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من معاناة متواصلة على مدار العقود السابقة من قبل الاحتلال.

بدوره أكد النقيب ديورنس التزام النقابة العامة للمحامين في جنوب إفريقيا مع قضية الشعب الفلسطيني باعتبارها قضية تمثل الإنسانية جمعاء وكل المدافعين عن حقوق الإنسان، وعبر عن سعادته في استمرار التعاون والشراكة مع نقابة المحامين الفلسطينيين في سياق الدفاع عن المبادىء والقيم الإنسانية.