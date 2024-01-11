حماس: لن نسمح للاحتلال وداعميه بالتدخل في مستقبل قطاع غزة

وطن: قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، إن إدارة قطاع غزة شأن وطني فلسطيني، ولن نسمح للاحتلال الإسرائيلي وداعميه بالتدخل، أو فرض الوصاية علينا.

وأضافت الحركة في بيان أن الفصائل الفلسطينية تؤكد موقفها الوطني الموحد، بأنه لا اتفاق ولا تبادل للأسرى إلا بوقف شامل للعدوان على شعبنا في غزة.

كما أعلنت حماس عن دعمها الكامل للجهود المبذولة لإغاثة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته، مُبدية استعدادها للتعاون والشراكة مع الجهات والمؤسسات الحكومية المختصة، في إطار تعزيز صمود الفلسطينيين وحماية الجبهة الداخلية من مخططات الاحتلال الإسرائيلي.