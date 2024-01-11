وزير خارجية الاحتلال للنائب احمد الطيبي: هل تحولت لدعم فظائع حماس؟ الباب لغزة مفتوح

وطن: هاجم وزير الخارجية في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي احمد الطيبي قائلاً "هل تحولت من دعم فتح كمستشار لعرفات إلى دعم فظائع حماس؟ الباب لغزة مفتوح". في أعقاب انتقاد النائب الطيبي لتصريح سابق لكاتس الذي صرّح بقطع الكهرباء والماء عن غزة.

وجاء رد الطيبي على تصريحات كاتس سريعًا: "هل هكذا يتكلم وزير الخارجية؟! لمجرد أنني ذكّرتك بتصريحك الفظيع حول قطع الماء والكهرباء عن غزة. لن أرسلك لغزة. ولكن حكومتك يجب أن تذهب للجحيم، وبسرعة".