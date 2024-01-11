وفد برلماني كندي يصل فلسطين منتصف الشهر الجاري للاطلاع على أوضاع الفلسطينيين

وطن: يصل وفد برلماني كندي الى فلسطين بمنتصف يناير الحالي للاطلاع على الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

ويضم الوفد عدد من أعضاء البرلمان من مجموعة الصداقة البرلمانية الفلسطينية الكندية برئاسة النائب سلمى زاهد.

وسيشارك في هذه الزيارة كذلك مؤسسات تحالف الجمعيات الفلسطينية ومؤسسة الاغاثة الاسلامية والمجلس الاسلامي الكندي والمؤسسة الدولية الكندية للتنمية،، وسيضم الوفد أيضاً عدد من الإعلاميين الكنديين.

ومن المتوقع أن يزور الوفد الكندي العديد من المدن الفلسطينية، وأن يلتقي عدداً من المسؤولين الفلسطينيين، إضافة لمؤسسات حقوق إنسان وأكاديميين وغيرهم.

وتهدف الزيارة لاطلاع البرلمانين الكنديين ومؤسسات المجتمع، على الأوضاع والظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل الحرب الهمجيةً المستمرة ،والظروف والتحديات والعدوان الأشرس على شعبنا في قطاع غزة ومحاولات الاحتلال تهويد القدس ،

وسيرافق الوفد مندوب عن تحالف المؤسسات والجمعيات الفلسطينية، وسيقيم الوفد في القدس المحتلة ويتخلل البرنامج زيارة مدينة الخليل وجنين ورام الله .

من جانبه البيت الفلسطيني - تورنتو. يشيد بهذه الخطوة والمبادرة البرلمانية من مجموعة الصداقة البرلمانية الفلسطينية الكندية ، وتأكيد دور كندا. في دعم السلام والاستقرار العالمي والإقليمي تماشياً مع القيم الإنسانية المتمثلة بالمساواة والعدل والسلام والأمن والحرية.

