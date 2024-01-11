10 شركات دعاية هولندية ترفض نشر إعلانات إسرائيلية

وطن: رفضت 10 شركات دعاية هولندية نشر إعلانات دعائية "إسرائيلية"، بالتزامن مع بدء محاكمة تل أبيب في محكمة العدل الدولية (في لاهاي بهولندا)؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت مديرية الدبلوماسية العامة في مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في بيان: إن “10 شركات في لاهاي وروتردام ومطار شيفول رفضت نشر الإعلانات الدعائية الإسرائيلية”.

المديرية أوضحت أنه “تم توجيه نداء إلى أكثر من 10 شركات مختلفة للوحات الإعلانية في منطقة لاهاي وروتردام ومطار شيفول”.

وتابعت: “أثناء العمل مع إحدى الشركات، وافقت على التصميم والرسالة التي ستظهر، ولكن عندما كان من المقرر أن تشغل اللوحة الإعلانية، وصلت رسالة من الشركة تفيد بإلغاء الإعلان”.

وأوضحت المديرية أن حملتها هدفت إلى “رفع مستوى الوعي حول الأسرى الـ 136 الذين ما زالوا لدى حركة حماس .



