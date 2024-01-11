عبد الملك الحوثي: أي اعتداء أميركي لن يبقى دون رد

وطن: قال زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي إن أي اعتداء أميركي على عناصر الجماعة في البحر الأحمر لن يبقى دون رد، مؤكدا أن موقف واشنطن ولندن لن يمنع الجماعة من الاستمرار في وقف الجرائم الإسرائيلية، وفق تعبيره.

وأضاف أن أي رد من هذا القبيل سيكون أكبر من الرد الأخير، الذي استهدفت فيه طائرات الجماعة المسيرة وصواريخها سفينة أميركية في البحر الأحمر.

ومضى قائلا "نحن أكثر عزما لاستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، ولن نتراجع عن ذلك".

وتابع "العدو الإسرائيلي يصرّ على ارتكاب الجرائم وفرض الحصار وممارسة التجويع بحق الشعب الفلسطيني".

وكانت جماعة انصار الله قد توعّدت في وقت سابق من أن أي تحالف أميركي في البحر الأحمر، لن يوفر الأمن للسفن الإسرائيلية.