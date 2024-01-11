مستشار "الأمن القومي" السابق : "إسرائيل" خسرت الحرب في 7 أكتوبر

وطن: نقلت الإذاعة الوطنية الأميركية "NPR"، عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إيال هولاتا، قوله إنّ "إسرائيل خسرت هذه الحرب في 7 أكتوبر".

وأورد موقع الإذاعة، أنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وعد الإسرائيليين بأنّ الهجوم العسكري على غزة سيستمر حتى الوصول إلى "نصر نهائي على حماس" في أعقاب الهجوم الذي وقع في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

كما أشار الموقع إلى أنّ "الشكوك تتزايد في "إسرائيل" بشأن ذلك النوع من النصر العسكري الذي يمكن تحقيقه حقاً".

بدوره، قال مستشار الأمن القومي للاحتلال، إنّ "إسرائيل خسرت هذه الحرب في 7 أكتوبر"، مضيفاً أنّ "السؤال الوحيد الآن، هو ما إذا كنا قادرين على إزالة قدرة حماس على القيام بذلك مرة أخرى.. وقد ننجح، وقد لا ننجح".

وبحسب الإذاعة، تتكوّن المجموعة الأبرز من الإسرائيليين الذين يدفعون من أجل تغيير استراتيجية الحرب، من المستوطنين الذين أسرت حماس أقاربهم.

وذكرت أنّ أحد الأقارب الأسرى، قال للإذاعة، إنّ "شعار تدمير حماس هو شعار فارغ". وأشار إلى شبكة أنفاق حماس الواسعة وصفوف المقاتلين التي لا تزال قائمة.

ولفت إلى أنّ جيش الاحتلال يقاتل ويده مقيّدة خلف ظهره. ومن الواضح جداً أننا بحاجة إلى العثور على سلّم للنزول عليه".