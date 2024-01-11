في تعقيب على انعقاد محكمة العدل الدولية .. الصالحي: لقد رأينا نيلسون مانديلا يبعث اليوم حيا في لاهاي

وطن: قال بسام الصالحي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمين العام لحزب الشعب في تعقيب منه على انعقاد محكمة العدل الدولية للنظر في الدعوى التي رفعتها جنوب افريقيا ضد اسرائيل "لقد رأينا نيلسون مانديلا يبعث اليوم حيا في لاهاي؛ ويؤكد مقولته الشهيرة: ان تحرر جنوب افريقيا لا يكتمل الا بتحرر فلسطين".

ووجه الصالحي التحية لارواح شهداء شعبنا ولصموده الباسل ولغزة العزة؛ والتحية والاحترام والتقدير لجنوب افريقيا؛ لوفائها لتجربة تحررها وقيمها الانسانية.