عبد الملك الحوثي: أي هجوم أميركي لن يمر دون رد

وطن:قال زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي إن أي هجوم أميركي ضد الجماعة "لن يمر دون رد".

وفي كلمة له اليوم الخميس قال "الحوثي" إن الرد الذي يتحدث عنه سيكون أكبر من الرد الأخير الذي تم تنفيذه قبل يومين بطائرات مسيرة وصواريخ.

وأضاف زعيم الجماعة اليمنية أن الاحتلال الإسرائيلي يصر على ارتكاب الجرائم وفرض الحصار وممارسة التجويع بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن موقف واشنطن ولندن "لن يمنعنا من وقف الجرائم الإسرائيلية"، وفق تعبيره.