الجبهة الشعبية: المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي وأخلاقي والأولوية الآن لفرض إجراءات ملزمة لوقف حرب الإبادة

رام الله - وطن للانباء: أكّدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن المؤسسات الدولية أمام اختبار حقيقي وأخلاقي في جدية التعامل مع طلب جنوب إفريقيا بمحاكمة الاحتلال الصهيوني بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في ضوء انعقاد محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم أولى جلساتها الأولى.

وشدّدت الجبهة في بيان وصل لوطن نسخة عنه أن الأولوية الآن لفرض إجراءات طارئة لإلزام الاحتلال الصهيوني بوقف حرب إبادته المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني في القطاع بموجب المادة التاسعة من اتفاقية "تحريم جريمة الإبادة الجماعية"، داعيةً الدول العربية والصديقة إلى تَحمّل مسؤولياتها في المتابعة الجدية لهذه القضية العاجلة، انتصاراً للعدالة ووفاءً لدماء الشعب الفلسطيني.

وأكدت أن محكمة العدل الدولية أمامها مسؤوليات كبيرة وأخلاقية في المتابعة الجدية لهذه الدعوة المُقدمة من قبل جنوب إفريقيا، بعيداً عن سياسة التلكؤ والمماطلة أو الرضوخ للضغوط الأمريكية والغربية؛ فقد آن الأوان أن تتخلى هذه المؤسسات عن تقاعسها وتواطؤها عبر اتخاذ قرارات نافذة لوقف العدوان، ومحاكمة قادة الاحتلال الصهاينة كمجرمي الحرب أمام محكمة الجنايات الدولية، وكل من شاركهم وساندهم وأعطاهم الضوء الأخضر في مواصلة حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.