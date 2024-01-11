محدث| تطورات الجبهة الشمالية ..حزب الله يستهدف عدة مواقع عسكرية للاحتلال

وطن: أعلن حزب الله استهداف عدة مواقع إسرائيلية، وتجمعات لجنود الاحتلال قبالة الحدود اللبنانية، فيما شنت إسرائيل غارات جديدة على جنوب لبنان.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن 30 صاروخاً أطلقت من جنوب لبنان على شكل رشقتين تجاه مستوطنة "كريات شمونة" وشمال فلسطين المحتلة.

وأدى القصف إلانقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة في مستوطنة "كريات شمونة" بعد إطلاق صواريخ من لبنان.

في ذات السياق قال حزب الله في بيانات منفصلة إن "مقاتليه استهدفوا موقع المالكية الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابة مباشرة".

كما أعلن استهدافه بالصواريخ جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط تلة الطيحات وجبل نذر، مؤكدا إيقاعهم بين قتيل وجريح.

وذكرت مصادر صحفية أن أفاد الحزب أطلق 4 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى.

وأضافت المصادر الطيران الحربي للاحتلال شن 4 غارات على بلدة الخيام ومحيطها في جنوب لبنان.