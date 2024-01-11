مآل دعوى جنوب أفريقيا وتأثيرها على "إسرائيل".. ماذا ورد في الإعلام الأجنبي؟

وطن: تعليقات كثيرة وردت في الصحف والمواقع الأجنبية على الدعوى التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الاسرائيلي في محكمة العدل الدولية، متّهمةً إياها بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة لأول مرة.

وتناولت المواد الإعلامية مآل هذه الدعوى وتأثيرها على الاحتلال الإسرائيلي وسمعته في المجتمع الدولي.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنّ "اختيار إسرائيل الدفاع عن نفسها شخصياً أمام محكمة العدل الدولية يدلّ على خطورة لائحة الاتهام والمخاطر الكبيرة لسمعتها ومكانتها الدولية".

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إنّ "صدور أمر مؤقت من محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار من شأنه أن يضع حلفاء إسرائيل وخاصة الولايات المتحدة في مأزق".

وأضافت أنّ "القضية في محكمة العدل الدولية تزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل لتقليص حربها أو إنهائها".

وفي سياق متصل، ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي، أنّه يمكن أن تكون لهذه القضية آثار خطيرة على سمعتها العالمية وتمثّل سابقة قانونية".

مسؤول دولي: دعوى جنوب أفريقيا صدع في جدار الإفلات من العقاب

أيضاً، كريغ مخيبر، المسؤول الدولي الذي استقال احتجاجاً على تعاطي الهيئات الأممية مع الوضع في قطاع غزة، قال إنّ "جنوب أفريقيا تتحدّى بدعوتها الإبادة الجماعية الإسرائيلية في المحكمة"، واصفاً الدعوى بـ "صدع في جدار الإفلات من العقاب منذ 75 عاماً".

وقال إنّ "قضية الإبادة الجماعية ضد الحكومة الإسرائيلية ليست مجرد وثيقة قانونية مهمة، بل إنّها صرخة حاشدة للمجتمع المدني".

بدورها، قالت صحيفة "ذي إنترسبت"، إنّ "77 مجموعة في جميع أنحاء العالم تدعم دعوى إبادة جماعية ضد إدارة بايدن في محكمة أميركية".

أيضاً، قال عالِم السياسة الأميركي جون ميرشايمر، إنّ "الدعوى المكوّنة من 84 صفحة الذي رفعتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، هو وصف رائع لما تفعله إسرائيل في غزة.. إنه شامل ومكتوب جيداً ومقنع بشكل جيد وموثّق بدقة".

المصدر: "الميادين"