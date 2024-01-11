قوات الاحتلال تغتال مجدي فشافشة في بلدة جبع

وطن: اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس الأسير المحرر مجدي عوني فشافشة (37 عاماً) في بلدة جبع جنوب جنين.

وكانت قوات خاصة من جيش الاحتلال قد اقتحمت البلدة وحاصرت منزل فشافشة وأطلقت الرصاص بشكل كثيف تجاه المنزل، كما اعتلت القناصة أسطح المنازل المحيطة وسط اندلاعٍ للمواجهات مع الأهالي.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب فشافشة برصاص الاحتلال.

وأفاد شهود عيان بأن فشافشة أحد قادة كتيبة جبع التابعة لسرايا القدس.

وقالت مصادر محلية أن خمسة شبان أصيبوا برصاص الاحتلال خلال عدوانه على البلدة.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت مصابا ونكلت به، اذ قامت بسحله في شوارع البلدة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال حاولت إعاقة عمل طواقم الإسعاف بنقل المصابين للعلاج.