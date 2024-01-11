بحرية الجيش الإيراني تحتجز ناقلة نفط أمريكية في خليج عمان

رام االله - وطن: أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بأن "بحرية الجيش الإيراني قامت بالاستيلاء على سفينة شحن أمريكية في خليج عمان".

وذكرت وكالة "إيران بالعربي"، أن "بحرية الجيش الإيراني قامت بالسيطرة على سفينة شحن أمريكية قبالة ميناء الفجيرة في خليج عمان، بعد ما قامت الولايات المتحدة قبل عام، بسرقتها وسرقة نفطها الإيراني وتغيير اسمها".

وقالت هيئة بحرية بريطانية، في وقت سابق اليوم، إن "الناقلة المحتجزة شرقي عمان هي "سانت نيكولاس" وتحمل نفطًا عراقيًا"، مؤكدة أن الناقلة تم احتجازها شرقي عمان، من قبل مسلحين إيرانيين وتم تغيير وجهة السفينة إلى سواحل إيران.

وكانت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" قد أعلنت، في وقت سابق، أن "ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال اعتلاها 4 أو 5 مسلحين على بعد نحو 50 ميلا شرق صحار العمانية".

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها "تلقت بلاغًا حول اعتلاء أشخاص غير مصرّح لهم سفينة في إحداثيات الموقع نفسه الذي وقع فيه حادث قبالة عمان". وقالت إنها لا تستطيع إجراء المزيد من الاتصالات مع السفينة في الوقت الحالي.

يأتي ذلك بعد ساعات من قرار اتخذه مجلس الأمن الدولي دعا من خلاله إلى وقف فوري لهجمات "أنصار الله" اليمنية على سفن في البحر الأحمر، مطالبًا كذلك كل الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على الجماعة اليمنية.