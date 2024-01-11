حزب الشعب: رحيل المناضل والمفكر الكبير كريم مروة خسارة لحركة التحرر الوطني

وطن: أعرب حزب الشعب ، عن بالغ الأسى لرحيل القائد السياسي والمفكر اللبناني الكبير، المناضل كريم مروة، أحد المؤسسين والقيادات التاريخية السابقة للحزب الشيوعي اللبناني وللحركة الشيوعية العربية، ومثقفيها البارزين.

وقال حزب الشعب إن رحيل المناضل السياسي والمفكر مروة، يعد خسارة لقامة ثقافية وكفاحية لحركة التحرر الوطني والاجتماعي العربية، إلا إن إسهاماته الشجاعة في الفكر الثوري التقدمي لحركات التحرر والقوى التقدمية، تركت إرثاُ غنياَ للاستلهام به إلى جانب المساهمات الأخرى.

وتقدم حزب الشعب من الرفاق والرفيقات في قيادة وكوادر الحزب الشيوعي اللبناني، ومن عائلة الفقيد مروة ومحبيه، ومن كل الذين رافقوه في مسيرته، بخالص العزاء والمواساة.