وزيرة اردنية تطلق منحة دراسية في الإعلام بإسم وائل الدحدوح

كتب نضال العضايلة: أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة العين خولة العرموطي عن إطلاق منحة دراسية باسم الزميل الإعلامي "وائل الدحدوح" مراسل قناة "الجزيرة" في قطاع غزة.

وقالت العرموطي اننا نتمثل دوما بارادة جلالة سيدنا ونقتدي بجهوده السامية مشيرة إن المنحة الدراسية ستكون مغطى بكامل الرسوم الدراسية، لأحد الطلبة الأردنيين المتفوقين لدراسة الصحافة والاعلام، فور مطابقته الشروط والأحكام، وذلك تكريماً للجهد الاستثنائي الذي أظهره الإعلامي وائل الدحدوح كمراسل صحفي وسط الجريمة المستمرة في قطاع غزة متسلحاً بعزم وعزيمة وصبر وارادة نادرة .

وأكدت العرموطي أن العمل الصحفي الجاد الملتزم باخلاق المهنة وأسس العمل الصحيح للمراسل الميداني، تجلت في ذلك الإنسان الصبور على أوجاعه والآمه وسط القتل المباشر والمتعمد لآلة الغطرسة الاسرائيلية.

وأضافت لذلك، أن أقل هدية ممكن أن تقدم لأهلنا الصابرين المرابطين في قطاع غزة حالياً هي تسمية منحة دراسية لطالب علم في تخصص الإعلام، وبالتحديد الإعلام الميداني القوي والمقدام، والذي أصبح إنموذجاً له الإعلامي " وائل الدحدوح" .