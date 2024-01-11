الاحتلال يعتقل 4 شبان من مخيمي عين السلطان وعقبة جبر بأريحا

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 4 شبان من مخيمي عين السلطان وعقبة جبر بمدينة أريحا.

وأفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة بأن قوات الاحتلال داهمت المخيمين، واعتقلت كلا من: يوسف محمد كعابنة، وسعد حسن محمد عرينات من مخيم عين السلطان، وصابر موسى سليم حج علي، ونصر الله قطاش من مخيم عقبة جبر، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما داهم جيش الاحتلال محيط قصر هشام وقصر النخيل، وأجرى عمليات تفتيش واسعة بالمنطقة.