د.مصطفى البرغوثي يشرح لنائب رئيس وزراء لوكسمبرغ خطورة العدوان الإسرائيلي على غــزة

وطن: استقبل د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، نائب رئيس وزراء لوكسمبرغ ووزير خارجيتها خافيير بيتل والوفد المرافق له وبحضور سفير هولندا ميشيل رنتنار.

وشرح د. البرغوثي للوفد الزائر خطورة ما يجري في قطاع غزة من معاناة إنسانية لا تطاق نتيجة العدوان الإسرائيلي.

كما شرح له بالتفصيل حجم ما يعانيه الشعب الفلسطيني من خسائر بشرية من الشهداء و الجرحى و الذي وصل إلى استشهاد و إصابة 4% من سكان قطاع غزة وبين الاعتداءات على المرافق الصحية والتعليمية، وعلى العاملين في القطاع الصحي، وما نجم عن إجبار 90% من سكان القطاع على مغادرة منازلهم تحت القصف، والعقوبات الجماعية التي تؤدي إلى انتشار خطير للأوبئة، وإلى كوارث إنسانية شاملة، كما أوضح خطورة الاعتداءات في الضفة الغربية والقدس وممارسات المستوطنين غير الشرعيين.

واتفق الطرفان على ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار فوري ودائم، وأكد نائب رئيس وزراء لوكسمبرغ موقف بلاده المؤيد لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته الحرة المستقلة.

وعبر د. مصطفى البرغوثي عن شكره لما تقدمه لوكسمبرغ من مساعدات للشعب الفلسطيني.