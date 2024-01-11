مظاهرة أمام البرلمان البريطاني احتجاجا على تمرير قانون يمنع مقاطعة "إسرائيل"

رام الله - وطن: نظمت مظاهرة أمام البرلمان البريطاني احتجاجا على تمرير قانون يمنع تطبيق سياسة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل.

ورفع المحتجون يافطات كتب عليها "قاطعوا إسرائيل" و"قاطعوا التمييز العنصري الإسرائيلي" و"نقف مع غزة"، كما حملوا الأعلام الفلسطينية.

وجاء التصويت في البرلمان بأغلبية 282 صوتا مقابل 235 لدعم التشريع في القراءة الثالثة لمجلس العموم، وهي الفرصة الأخيرة لمجلس النواب لمناقشة القانون قبل أن يتوجه إلى مجلس اللوردات لإجراء تدقيق جديد.

ومشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة (المسائل الخارجية) هو محاولة من قبل الحكومة البريطانية لمواجهة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي تستهدف إسرائيل.