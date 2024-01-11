مواجهات واشتباكات واعتقالات بالضفة تركزت في قلقيلية وجنين

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من المواطنين، فيما دارت اشتباكات مسلحة في بعض البلدات والمخيمات، خاصة في جنين وقلقيلية أسفرت عن إصابات.

وشهدت مناطق متفرقة من الضفة التصدي للقوات المقتحمة من خلال استهدافها بإطلاق النيران أو إلقاء عبوات ناسفة استهدفت الآليات العسكرية، خاصة في جنين، ونابلس، ومنطقة أريحا.

وتركزت الاقتحامات والاشتباكات في محافظات، جنين، وطولكرم، وقلقيلية، ونابلس، ورام الله والبيرة، وأريحا، خلالها تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، مدينة قلقيلية التي شهدت اشتباكات مسحله واستهداف للقوات المقتحمة بالعبوات الناسفة.

وداهمت قوات الاحتلال المدينة، وانتشرت في أحيائها وتحديدا في شارع نابلس، وشارع 22، ومحيط الداخلية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عزون وجيوس شرق المدينة.

واحتجزت قوات الاحتلال عددا من المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وفي شمالي الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي تساندها جرافة عسكرية، مدينة جنين من كافة الجهات، وداهمت الحي الشرقي وحي خروبة والألمانية وسط مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الدخان، فيما قامت الجرافة بتدمير البنية التحتية في الحي الشرقي للمدينة.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل وفتشتها وعاثت بمحتوياتها خرابا وفسادا، واعتقلت كل من: بكر خمايسة ونجله ساهر والشقيقين إبراهيم ومحمد أبو حطب، وحسن بدوية، وأحمد أبو طبيخ، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال استولت على مبالغ مالية ومصاغ ذهب من منزل أبو حطب.

واقتحمت تلك القوات بلدة اليامون غرب جنين وقرى دير أبوضعيف وبيت قاد وعرانة والجلمة وشنت حملات تمشيط وتفتيش واسعة دون ان يبلغ عن أي اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد في محافظة جنين، وسط اشتباكات متقطعة مع مقاومين، فيما قامت آليات الاحتلال بأعمال تجريف وتخريب في جنين ومخيمها شملت شبكات الصرف الصحي والكهرباء. كما جرفت قوات الاحتلال الموقع الذي استشهدت فيه الصحافية شيرين أبو عاقلة، بحي الهدف عند مدخل مخيم جنين.

وي رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة وبلدة بيتونيا غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة من جهة شارع القدس متجهة إلى منطقة سطح مرحبا.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك بلدة بيتونيا غرب رام الله، حيث اعتقلت الشاب أحمد سنيف، ووزعت منشورات تهديد للمواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر نعمة غرب رام الله، واعتقلت الأسير المحرر رأفت عبده (37 عاما) من منزله. فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خالد محمود جمعة حامد (20 عاما)، عقب مداهمة منزل ذويه، وتفتيشه.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كل من محمد باسم الفراحين من مخيم الدهيشة جنوبا، وفوزي جلال مسالمة من مخيم العزة، ومصطفى رامي حماد من مخيم عايدة شمالا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بها.

كما داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في مخيم العزة تعود لافراد من عائلة الحموز وأخرى في شارع الصف وسط بيت لحم عرف من أصحابها المواطن باسم الهريمي ، وفتشتها وعبثت بمحتوايتها.

كما نكلت قوات الاحتلال بأفراد عائلة إبراهيم زواهرة (في السبعينيات من عمره) عندما داهموا المنزل في أطراف مخيم الدهيشة، حيث أخرجوه وهو مريض في البرد القارص والأمطار وعبثوا بمحتويات المنزل .

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية قريوت وبلدة بيتا جنوب نابلس، واعتقلت رئيس مجلس قروي قريوت نضال صلاح بدوي، والشاب لؤي حمايل من منزل عائلته في بيتا.