حزب الشعب يعرب عن تضامنه مع المناضل ضد الصهيونية عوفر كسيف

وطن: أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن تضامنه مع المناضل التقدمي المناهض للصهيونية والاحتلال عوفر كسيف، في وجه الهجمة الفاشية وحملة التحريض الدموية التي يتعرض لها على يد قوى اليمين الصهيوني الفاشي في دولة الاحتلال، نتيجة نضالاته المستمرة ضد الاحتلال وجرائمه، وآخرها توقيعه على عريضة لدعم الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.

وقال حزب الشعب في بيان وصل وطن، "نعرف عن قرب مواقف ونضالات كسيف وحزبه الشيوعي وجبهته الديمقراطية للسلام والمساواة، ونثق ان الهجمة التي يتعرض لها والتي وصلت إلى حد التهديد بالقتل، لن تنال من صلابته وإرادته وحزبه وجبهته في مواصلة النضال ضد الحرب العدوانية الفاشية على شعبنا وضد استمرار الاحتلال".