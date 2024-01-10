الاحتلال يصيب شابا خلال اقتحامه يعبد وجلبون ويعتقل آخر عند حاجز عسكري

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وقرية جلبون شمال شرق المحافظة، كما اعتقل شابا عند حاجز عسكري جنوب المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد، وداهمت عدة أحياء في البلدة، ونشرت القناصة على أسطح المنازل ونصبت الكمائن بعد نشر فرقة راجلة، ما أدى لاندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة شاب بشظايا الرصاص في الظهر، جرى نقله إلى المستشفى، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها، كما داهمت محال تجارية بعد أن خلعت أبوابها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضًا قرية جلبون، وشنت حملة تفتيش وتمشيط في أحياء القرية، كما اعتقلت الشاب معتصم نصر الله من جنين أثناء مروره على حاجز عسكري نصبته بالقرب من قرية المنصورة .