حمدان : الأسرى لن يعودوا إلا بشروط المقاومة

وطن: وجّه القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، "رسالةً مباركة لأهلنا ورجال القسام وسرايا القدس وكل الأبطال في غزة"، وقال فيها إنّ "شعبنا صابر وقابض على الجمر رغم المجازر التي ترتكب بحقه منذ 96 يوماً من العدوان".

وأضاف حمدان في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، أنّ "الاحتلال النازي لم يترك جريمة، إلا وارتكبها بحق النساء والأطفال إضافةً الى تدمير المستشفيات والمدارس"، مؤكداً أنّ "أهلنا في قطاع غزة يواجهون الموت، والوضع كارثي، ومن لم يمت بالقصف مات من الجوع والمرض".

كما تابع: "ننتظر من منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، سيغريد كاغ، التي تمّ تعيينها، أن تتجاوز ضغوط الاحتلال والأميركي، وتوصيل المساعدات الانسانية إلى أهالي قطاع غزة".



كذلك، أكّد القيادي في حماس، أنّ الاحتلال لم يحقق أيّاً من أهدافه خلال 3 أشهر من عدوانه على غزة، مشيراً إلى أنّ "تسويق المرحلة الثالثة هي محاولة لتمريرها كإنجاح على حساب شعبنا الفلسطيني".

وأكّد أيضاً أنّ "العدو الاسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه وأسراه لن يعودوا ما لم يستجب لشروط المقاومة"، وأنّ الشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره، مؤكّداً "الترحيب بأي مبادرة عربية أو اسلامية توقف العدوان الإسرائيلي على غزة".



وأشار حمدان إلى أنّ "الإدارة الأميركية تواصل كل أشكال الدعم للعدو الصهيوني"، و"هي تفعل ذلك خدمة له ما يجعلها شريكة له".

ودعا القيادي في حماس في الختام محكمة العدل الدولية إلى "عدم الرضوخ لضغوط الإدارة الأميركية".