بسبب مخاوف أمنية ..الصحة العالمية تعلن وقف مهمتها بتقديم المساعدات الطبية لغزة

وطن: أعلنت منظمة الصحة العالمية مساء اليوم عن إلغاء مهمتها بتقديم المساعدات الطبية لقطاع غزة.

ووفق المنظمة، فإن إلغاء مهمة تقديم المساعدات الطبية في القطاع جاء بسبب مخاوف "أمنية"، حيث قالت المنظمة: "إلغاء المهمة التي كنا نقودها لتقديم المساعدات الطبية لغزة اليوم بسبب مخاوف أمنية".

وأشارت المنظمة إلى أن مهمتها التي تتمثل بتقديم المساعدات الطبية في القطاع بدأت تتراجع، موضحةً أن القطاع يشهد كارثة إنسانية.

وقال مسؤول في منظمة الصحة العالمية إن الأنظمة الصحية في قطاع غزة بدأت تنهار بشكل سريع، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.