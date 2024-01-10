"رد أولي"..اليمن تستهدف سفينةً أميركيةً تقدّم الدعم للاحتلال

وطن: علن المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أنّ القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر نفّذت عمليةً عسكريةً مشتركةً، بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والبحرية والطائرات المسيّرة ضدّ سفينة أميركية كانت تقدّم الدعم للاحتلال.

وجاءت هذه العملية "كردٍّ أوّلي على الاعتداء الغادر الذي تعرّضت له القوات البحرية اليمنية، من جانب العدو الأميركي"، في الـ31 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، أكد سريع.

وجدّدت القوات المسلحة اليمنية تأكيدها أنّها "لن تتردّد في التعامل المناسب مع التهديدات المعادية كافة، ضمن حقّ الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا وأمتنا".

وشدّدت أيضاً على استمرارها في منع السفن" الإسرائيلية" أو تلك المتجهة إلى الموانئ التابعة للاحتلال فقط، من الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب، حتى يتمّ وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، مبديةً حرصها الكامل على استمرار حركة الملاحة في هذين البحرين إلى كل الوجهات الأخرى.

يُذكر أنّ القوات المسلحة اليمنية أعلنت، في الـ31 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، استشهاد وفقدان 10 أفرادٍ من منتسبي القوات البحرية، بعد أن أقدمت القوات الأميركية على الاعتداء على 3 زوارق تابعة لها.