محدث | شهداء وجرحى بقصف استهدف محيط مستشفى شهداء الأقصى بينهم صحفي و 4أفراد من طواقم الهلال الأحمر

وطن: ذكرت مصادر محلية أن قصفاً بطائرات الاحتلال استهدف محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة وأسفر عن شهداء وجرحى عُرف منهم الزميل الصحفي أحمد بدير.

و قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن هناك أكثر من 40 شهيدا وجريحا في ذلك القصف، مشيرا إلى أن "الاحتلال يضلل الرأي العامويقصف منزلا ملاصقا للمستشفى في منطقة قال إنها آمنة".

من جانب آخر استشهد اربعة شهداء من طواقم اسعاف الهلال الأحمر جراء استهداف الاحتلال مركبة اسعاف في شارع صلاح الدين عند مدخل دير البلح وسط القطاع.