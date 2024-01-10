وطن: كشف موقع "غلوبس" الإسرائيلي أنّ هناك سفن شحن تجارية بدأت "تعلن أن لا علاقة لها بإسرائيل من أجل تجنّب استهدافها" في البحر الأحمر.

ونقل الموقع عن الخبير في قطاع التجارة البحرية للاحتلال ، عامي دانييل، قوله إنّ "عدداً متزايداً من طواقم السفن في البحر الأحمر يطلبون من مديريهم عدم الإبحار هناك، وعدم الذهاب إلى "إسرائيل"".

وأوضح أنّ "شركات الشحن تدعم هذا الاتجاه، مثل كوسكو، التي أعلنت أنها لن ترسو في "إسرائيل"، وغيرها من الشركات".

وعلى الرغم من آليات التعويض الحكومية في حال تضرّر المحتويات بسبب الدخول إلى الاحتلال الإسرائيلي، فإنّ "شركات الشحن الأجنبية تفضّل ببساطة عدم إدارة المخاطر التي ينطوي عليها الوصول إلى" إسرائيل""، وفق دانييل.

لذلك، "فهي ترفع أقساط المخاطر أو تُنزل البضائع في بيرايوس (اليونان)، على سبيل المثال، ومن ثم تقوم شركة لها صلة ب"إسرائيل" بشحنها إليها".

وأكّد في هذا السياق، أنّ "الاحتلال يواجه خطر عقوبات صامتة بسبب هجمات اليمن، مثل تقليص خطوط الإمداد".

كما رأى أنّ سيدفع ثمن ذلك، فبدلاً من 6 خطوط إمداد، قد يكون هناك اثنان أو ثلاثة، كما وسيفضّل آخرون عدم المخاطرة بالسفن والإبحار في البحر الأحمر، ما سيرفع كلفة أي منتج يجري إحضاره إلى دولة الاحتلال".