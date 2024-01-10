"أنصار الله" تعلن استهدافها سفينة أمريكية كانت تقدم الدعم للاحتلال

وطن: أعلنت جماعة أنصار الله تنفيذ عملية عسكرية بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المسيّرة، استهدفت سفينة أميركية كانت تقدم الدعم للاحتلال.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله، يحيى سريع، إن "العملية العسكرية نفذت بشكل مشترك بين القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّرة في القوات المسلحة اليمنية".

وأضاف أن "العملية جاءت كرد أولي على الاعتداء الغادر الذي تعرضت له قواتنا البحرية من قبل قوات العدو الأميركي يوم الأحد من الأسبوع الماضي".

وشدد سريع على أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد أنها لن تتردد في التعامل المناسب مع كافة التهديدات المعادية ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا وأمتنا".

وأشار إلى أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن إخواننا الصامدين في قطاع غزة".

وختم سريع بالقول "نؤكد حرصنا الكامل على استمرار حركة الملاحة في البحرين الأحمر والعربي إلى كافة الوجهات عدا موانئ فلسطين المحتلة".