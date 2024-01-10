حزب الشعب يحيي مجدداَ جنوب افريقيا ويثمن ويدعم دعوتها ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية

وطن: جدد حزب الشعب الفلسطيني ترحيبه بمبادرة دولة جنوب إفريقيا المتمثلة في تقديم دعوى ضد دولة الاحتلال الاسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكابها جرائم الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة.

وأشاد حزب الشعب في بيان له، وصل وطن نسخة عنه، بالمواقف المبدئية التاريخية لجنوب إفريقيا في مساندة نضال وحقوق شعبنا الفلسطيني. وثمّن عالياَ هذه المبادرة الشجاعة لحكومتها، والجهود التي بذلتها في إعداد وتجهيز متطلبات هذه الدعوى، ومضيها قدماَ لتفعيل آليات القوانين الدولية بما في ذلك ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والابادة الجماعية في دولة الاحتلال، على أمل إصدار أمر طارئ بوقف فوري ودائم للعدوان على قطاع غزة، وجرائم الابادة والتهجير، والتمكين من إدخال المساعدات وكل الاحتياجات له دون قيود، حيث ستنطلق الجلسة الأولى للمحكمة في هذه القضية ابتداء من صباح يوم غد الخميس الموافق 11/1/2024.

وقال البيان: حزب الشعب وبغض النظر عن مآلاتها ونتائج نظر المحكمة في هذه الدعوة المشروعة والتي يرى فيها خطوة سياسية وتضامنية ملموسة، وتعبر عن إرادة شعبنا وشعوب العالم، فإنه يدعو مجدداَ كل دول العالم والهيئات والمؤسسات الدولية، وفي المقدمة بقية الدول العربية، لإعلان دعمها الكامل والصريح لمبادرة جنوب إفريقيا، وإلى توفير أوسع تأييد ودعم لدعوتها المرفوعة لمحكمة العدل الدولية ضد جرائم الاحتلال.