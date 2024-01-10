لهذه الأسباب... المستثمرون يتوقعون تضاعف قيمة هاتين العملتين مئة مرة سريعاً خلال عام 2024

شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم انخفاضاً مفاجئاً تسبَّب بتصفية صفقاتٍ بقيمةٍ إجماليةٍ تجاوزت 500 مليون دولار في غضون دقائق، وجاء ذلك في أعقاب تقرير ماتريبوكس(Matripox) الذي توقع رفضَ لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) كافة الطلبات المقدمة لإنشاء صناديق استثمارٍ متداوَلةٍ في البورصة لتداولات بيتكوين الفوريّة (Bitcoin Spot ETFs) في كانون الثاني/يناير الجاري.

ورغم أنَّ هذا التكهّن لا يعدو كونه مجرّد شائعةٍ، إلا أنه كان كافياً لإحداث بلبلةٍ في أسواق الكريبتو. وفي وقت كتابة هذا الخبر، انخفضت قيمة عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بنسبة 8.2% وإيثيريوم (Ethereum-ETH) بنسبة 7.5% لتسجّلا 42,000$ و2,200$ على التوالي.



لذا فمن الطبيعيّ أن يبحث المستثمرون عن إيجاد بدائلَ أكثرَ أماناً يمكنها توفير أعلى العوائد هذا العام. وبعد تحليل المشهد، وجدنا عملتين رقميتين تتمتّع كلتاهما بإمكانات مضاعفة قيمتها بمقدار 100 ضعف قيمتها الأولية، وهما: بيتكوين ماينتريكس (Bitcoin Minetrix-BTCMTX) وميم كومبات (Meme Kombat-MK)، وكلتاهما تشهدان حالياً إقبالاً هائلاً خلال مراحل بيعهما المسبق، وتحققان أرقاماً قياسيةً للحصيلة التمويلية على الرغم من تراجعات السوق.

فيما يلي، دعونا نلقي نظرةً عن كثب على الأسباب التي دفعتنا لتوقع أن تكون كلتا العملتين أولى العملات الرقمية وصولاً إلى مضاعفة قيمتهما مئة مرّةٍ خلال عام 2024:

بيتكوين ماينتريكس (Bitcoin Minetrix-BTCMTX): إتاحة مكافآت تعدين بيتكوين للجميع

في حين تواجه عملة بيتكوين (BTC) بعض الصعوبات، فإن منصة مشروع بيتكوين ماينتريكس (Bitcoin Minetrix) توفر نهجاً جديداً وفريداً عبر آلية "الرهن من أجل التعدين" المبتكرة، بحيث تجعل ممارسة أنشطة تعدين بيتكوين متاحةً لمستثمري العملات الرقمية العاديين، وليس فقط للمحترفين ممّن يملكون معداتٍ باهظة الثمن.



وعن طريق هذه الآلية، يمكن للمستخدمين ببساطة رهنُ ممتلكاتهم من عملة بيتكوين ماينتريكس (BTCMTX) لكسب "أرصدة تعدينٍ" قابلةٍ للمبادلة تتيح إما الاشتراك المباشر بأنشطة التعدين أو الحصولَ على نسبةٍ من إيرادات المنصة، موفرةً بذلك طريقتين لكسب العوائد:

عوائد رهن عملة BTCMTX الأساسيّة (بنسبة عائد سنويٍّ تصل إلى 97%).

أرباح التعدين من عملة بيتكوين.

إذاً، توفر منصة بيتكوين ماينتريكس (Bitcoin Minetrix) طريقةً سهلةً لكسب عوائدَ مجزيةٍ من التعدين دون الحاجة لامتلاك المعارف التقنية أو أجهزة التعدين باهظة التكلفة، في حين كانت هذه العوائد -فيما سبق- حِكراً على من لديه مقوّمات تحمّل عبء تكاليف ممارسة هذه الأنشطة من أجهزة وبرمجياتٍ وطاقةٍ كهربائية.



كما توفر المنصة أيضاً آلية التعدين السحابيّ بصورة لامركزية، حيث يمكن للمشاركين استئجار قوة التجزئة (الهاش) لتعدين بيتكوين دون تعرُّضِهم لمخاطر التعامل مع موفّري خدمات التعدين المركزية. وهكذا، فالنموذج المُعتمِد على عملة BTCMTX يمثل أسلوباً مرناً بديلاً عن حجز الاستثمارات في صفقاتٍ طويلة الأجل لا تخلو من مخاطرَ عدّة.

وفي التزامٍ منه بتعميم الفائدة على مجتمعات الكريبتو، يحافظ فريق Bitcoin Minetrix على حضورٍ نشطٍ على منصة X (تويتر سابقاً) للتفاعل مع أفراده وتعليقاتهم، كما يبادر الفريق بنشرِ تحذيراتٍ متكرّرة لحماية متابعيه من عمليات احتيال محتملةٍ تستهدف مستثمري عملته BTCMTX وسط ازدياد رَوَاجها خلال بيعها المسبق.



فعلى سبيل المثال، نشر الفريق تغريدة تحذيرٍ حديثةً تقول: "احذروا عمليات الاحتيال التي تستهدف مستثمري Bitcoin Minetrix عبرَ التحقق من صحة موقع الويب أو الملف الشخصيّ، ولا تشاركوا أبداً مفاتيح وصولكم الخاصة أو معلوماتكم الشخصية مع أيِّ شخصٍ كان، كما ننصحكم بتوخّي الحذر من العروض التي تَعِد بمنح عوائد غير واقعيةٍ أو التي تقوم بممارسة تكتيكات الضغط للمسارعة بالوقوع فيها"، فهذا النوع من التفاعل العام يُظهر مدى التزام الفريق ببناء نظامٍ تقنيٍّ نزيهٍ يُركّز على اهتمامات المستخدمين.



وبفضل استمرار عملة BTCMTX بتحقيق أداءٍ مذهلٍ خلال بيعها المسبق، فإن خطط المشروع لعام 2024 تشمل إدراجها في منصّات التداول بما يضمن وصول المستثمرين إليها من جميع أنحاء العالم، كما أن اقتراب حدث تنصيف بيتكوين يجعل من عملة مشروع Bitcoin Minetrix طريقةً مثاليةً لزيادة عوائد رَهنها، إلى جانب عوائد التعدين التي يمكنها أن توفرها أيضاً.



وبالنظر إلى انخفاض نسبة العائد كلما جاءت المشاركة بالاستثمار متأخّرةً، فمن الأفضل للراغبين بالاستثمار المبادرة لشراء عملة BTCMTX الآن خلال أوائل مراحل بيعها المسبق.



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عملة اللعب من أجل الكسب ميم كومبات (Meme Kombat-MK) تجمع بين طرافة شخصيات الميم ومتعة نزالات Mortal Kombat

بعد تراجعها خلال عام 2023، تبدو ألعاب فئة اللعب من أجل الكسب (P2E) جاهزةً للعودة بقوّةٍ هذا العام، لا سيّما مع ميم كومبات (Meme Kombat) التي تجمع بين طرافة شخصيات الميم ومتعة الألعاب لتوفير الحوافز للاستثمار في قطاع الكريبتو.



وكما يشير اسمها، فإن Meme Kombat مستوحاةٌ من سلسلة ألعاب القتال الشهيرة Mortal Kombat، إلا أن مقاتليها عبارةٌ عن أبرز شخصيات الميم التي اشتهرت خلال العقد الماضي، وليس بالشخصيات الخيالية.



وتضمن تقنيات الذكاء الصنعي المتقدمة -التي تعتمد عليها منصة الألعاب- نزاهة نتائج النزالات التي تستخدم عملات ميم كومبات (MK) فيها لوضع الرهانات، حيث يستمتع اللاعبون بمواجهة بعضهم البعض بأسلوب لاعب ضدَّ آخر، كما يمكنهم الاستمتاع باللعب ضد المنصة ذاتها أو الأصدقاء أو غيرهم عبر الإنترنت، كما تتيح "المعارك الجانبية" الفريدة أيضاً إمكانية المراهنة على أنواع قتالٍ محدَّدة كصاحب الضربة الأولى.

وإلى جانب آلية الرهن التي تتيح كسبَ عوائد سنويةٍ بنسبةٍ تصل إلى 161%، تمنح ميزات القتال هذه المستثمرين طرقاً عديدةً أخرى للاستفادة من لعبة Meme Kombat؛ فالمشروع يجمع بين توفير المكافآت في فئة اللعب من أجل الكسب (P2E) وطرافة عملات الميم بطريقةٍ توفر استخداماتٍ وظيفيةً مُستدامة.



جديرٌ بالذكر نجاحُ البيع المسبق بحصد تمويلٍ هائلٍ بلغ 5.8 مليون دولار، في دلالةٍ على اهتمامٍ مبكّرٍ هائلٍ بالنظر إلى تاريخ إطلاقه، فمن الواضح إدراكُ مستثمري الكريبتو المتمرّسين للمفاهيم المبتكرة التي تقوم عليها عملة المشروع.



يُشار إلى تخصيص المشروع نسبة 50% من إجمالي المعروض من عملات MK للشراء خلال بيعها المسبق الجاري حالياً، وذلك قبل إدراجها المُنتظَر في منصّات التداول، كما تم تخصيص نسبة 30% أيضاً لمكافآت الرهن وتوزيع جوائز مراهنات النزالات، بينما أبقى على 20% لأغراض السيولة والمبادرات المجتمعيّة.



ويؤكِّد هذا التوزيع المدروس بعنايةٍ للمعروض الكليّ من العملة مدى التزام الفريق بتطوير نظامٍ تقنيٍّ مُستدامٍ يُركّز على مجتمعه، الأمر الذي كان سبباً رئيسياً وراء نجاح بيعِهِ المسبق الهائل حتى الآن.



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أفكارٌ ختامية

بالنظر إلى خسارة أكثر مشاريع الكريبتو رسوخاً -مثل بيتكوين (Bitcoin-BTC) وإيثيريوم (Ethereum-ETH)- لمليارات الدولارات مؤخراً، فإن بيتكوين ماينتريكس (Bitcoin Minetrix) وميم كومبات (Meme Kombat) تمثل مشاريعَ صاعدةً توفر فرصاً جديدة لتحسين الاستفادة من نماذج الكريبتو التقنية الحالية.



فمن تبسيط عمليات التعدين الذي تتيحه عملة BTCMTX، إلى جاذبية متعة اللعب من أجل الكسب القائمة على أبرز شخصيات الميم لعملة MK، يبدو أن هذه المشاريع الجديدة مرشحةٌ لتحقيق نموٍّ هائلٍ؛ فالنجاح الكبير لعروض البيع المسبق للعملتين يدعم التوقعات بتحقيقهما لعائداتٍ استثماريةٍ تصل إلى 100 ضعف قيمتها الأولية خلال عام 2024 وما يليه، وعليه يجدر بالراغبين في الاستثمار بهاتين العملتين الواعدتين المبادرة في أقرب وقتٍ للشراء قبل ارتفاع الأسعار المتوقّع بمجرّد إدراجهما في منصّات التداول.