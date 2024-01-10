أعلى عملات الميم تحقيقاً للأرباح: ميم كومبات تنجح بحصد 5 مليون دولار وسعر سبونج يرتفع بنسبة 17%

بدأت عملات الميم عام 2024 بقوّةٍ مع ظهور العديد من كبار الرابحين خلال آخر 48 ساعة.

وتصدّرت عملة ميم كومبات (Meme Kombat-MK) هذه القائمة مع نجاحِها بحصد استثماراتٍ مبكّرةٍ فاقت 5 مليون دولار خلال بيعها المسبق، بينما ارتفعت قيمة عملة سبونج (Sponge-SPONGE) بنسبة 17% مع تزايد الضجّة المثارة حول إطلاق إصدارها الجديد (Sponge V2).

حصيلة البيع المُسبق لميم كومبات تتخطى 5 مليون دولار بينما تستعد عملته MK للإدراج في منصة يونيسواب

يستمر الزخَم المحيط بعملة الميم القادمةِ بقوّةٍ ميم كومبات (Meme Kombat-MK) بالازدياد، حيث تخطت حصيلة بيعها المُسبق علامة 5 مليون دولار هذا الأسبوع.



وتسعى منصّة ألعاب ميم كومبات إلى دمج طرافة صور الميم المُضحكة وإثارة ساحة معارك العالم الافتراضيّ باستخدام عملتها الأساسية MK، والتي تُعتبر المحرك الأساسيّ لنظام ميم كومبات التقنيّ، حيث تسمح للاعبين بوضع رهاناتٍ منها على نتائج نزالات شخصيات عملات الميم البارزة كشعار الكلب دوجي والضفدع بيبي، ليحصلَ الفائزون بالمراهنات على جوائز من عملة MK يمكنهم رهنها لكسب عوائد تتخطى نسبتها 160% سنوياً.

يُذكر أنه تم تخصيص نسبة 50% من المعروض الكليّ لعملة MK للشراء خلال بيعها المُسبق، ما يعني أن المستثمرين الأوائل سيكون لهم ثِقلٌ في تقرير مستقبل المشروع، بالإضافة لتخصيص نسبة 30% لتوزيع عوائد الرهن وجوائز مراهنات المعارك، وذلك للتأكد من تحفيز المشاركين في نظام ميم كومبات التقنيّ على الاستمرار بوضع الرهانات.



أمّا بما يخصّ نسبة الـ 20% المتبقية، فستُستخدم لتوزيع المكافآت المجتمعية وتوفير السيولة عند الإدراج في منصة يونيسواب (Uniswap)، إذ إنه من المخطط له أن يتم إدراج العملة بمجرّد وصول البيع المسبق الخاص بميم كومبات إلى هدفه الأقصى البالغ 10 مليون دولار، والذي يمثل مَعلماً هامّاً للمشروع.



وبالنسبة لعشاق عملات الميم وعالم اللعب من أجل الكسب (P2E)، فإن ميم كومبات تُعتبر منافساً جديداً ومثيراً بين مشاريع الكريبتو ذات القيمة السوقية المنخفضة.



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الإثارة المحيطة بعملة SPONGE تشتعل مجدّداً مع ارتفاع سعرها بنسبة 17% نتيجة إطلاق إصدارِها الثاني

تصدّرت عملة سبونج (SPONGE) أيضاً العناوين على مدار الأيام القليلة الماضية، مع ارتفاع سعرها بنسبة 17% ليسجّل 0.00044$.



يُذكر أن تداولات العملة الرقمية التي تتخذ من شخصية سبونج بوب الشهيرة شعاراً لها كانت مستقرَّةً داخل نطاقٍ عَرضِيٍّ لمدة طويلةٍ خلال النصف الأخير من عام 2023، إلا أنها شهدت انتعاشاً ملحوظاً بعد الإعلان عن إصدارها الجديد SPONGEV2. ويعتبر الإصدار الجديد (Sponge V2) نسخةً "محدّثةً" من سابقه، حيث يَعِد بتوفير المزيد من الاستخدامات الوظيفية للعملة والحوافز القيّمة للاحتفاظِ بها.

وتُعتبر آلية الرهن للربط (Stake-to-Bridge) الفريدة خاصيّةً أساسيّةً، فهيَ تُمكن المستثمرين من حجز ممتلكاتهم من عملة SPONGE لكسب عملات SPONGE V2 بالمقابل، ونظراً لمبادرة المستثمرين برهنِ أكثرَ من 3.3 مليار عملة SPONGE بالفعل، فإن ردّة فعل المجتمع على إطلاق نسخة سبونج المحسّنة وآلية الرهن للربط تبدو إيجابيةً بشكلٍ كبير.



كذلك وَعَد فريق سبونج بتطوير لعبة سباقاتٍ مثيرة من فئة اللعب من أجل الكسب (P2E) تتضمّن استخدام عملة SPONGEV2، ما سيحفّز حامليها على مواصلة الانخراط في نظامها التقنيّ.

وحالياً، يتابع 27,000 شخصٍ تقريباً حسابَ سبونج الرسميّ على تويتر، بينما شهدت قناة المشروع على تيليجرام انضمامَ مئات الأعضاء الجدد خلال الـ 48 ساعةً الماضية.



ومع ارتفاع وتيرة تبني عملات الميم وألعاب الكريبتو بشكلٍ كبير خلال الأشهر الأخيرة من عام 2023، ونظراً لجمع عملة SPONGEV2 أفضل ما فيهما، فقد أصبحت العملة التي يجدر بكم مراقبتها مطلع عام 2024.



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بارتفاع نسبته 35%، Myro تتصدّر قائمة عملات الميم الخاصّة بسولانا

إليكم عملة ميمٍ أخرى نجحَت بالاستفادة من الزخم الإيجابيّ المحيط بالقطاع وهي عملة مشروع Myro (ذات الرمز MYRO) القائمةِ على بلوكتشين سولانا، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 35% خلال آخر 24 ساعة.



ويهدف فريق تطوير مشروع Myro لإعادة تعريف مفهوم عملات الميم بالانتقال إلى ما هو أبعد من مجرّد المضاربة إلى التركيز على طرح استخداماتٍ وظيفيةٍ عمليةٍ، وكان المشروع قد استمدَّ اسمه وشعاره من كلب راج جوكال (Raj Gokal) -أحد مؤسّسي بلوكتشين سولانا- ما أثارَ مزيداً من الاهتمام عبرَ وسائل التواصل الاجتماعي.

أضِف إلى ذلك استفادة مشروع Myro من عودة الاهتمام المتزايد بسولانا إضافةً لرَواج بعض عملات الميم كعملة بونك (Bonk-BONK).



وفي وقت كتابة هذا الخبر، تبلغ القيمة السوقية لعملة MYRO حوالي 30.6 مليون دولار فقط، ما يمثل نسبةً صغيرةً من نظيرتها لبعض عملات الميم الأخرى بالقطاع، إلا أن التنامي السريع لقيمة عملة MYRO خلال الأيام الأخيرة يُشير إلى أنها قد تستحق المراقبة قُدُماً.

عملة BONK ترتفع مجدّداً بنسبة 6% مع استمرار حصيلة تكاملها بالتنامي

أخيراً وعلى مدار الشهرين الماضيين، احتلت عملة بونك (Bonk-BONK) عناوين الأخبار لتصبحَ إحدى أبرز عملات الميم بالقطاع، كما شهدت ارتفاعاً بنسبة 6% بالأمس مع استمرار الاهتمام بها في التزايد.



يُذكر أن عملة BONK تحظى بتكاملٍ مع ما يربو على 110 تطبيقٍ لامركزيٍّ (dApps) عبرَ نظم الألعاب والتمويل اللامركزي وغيرها، ما يعكس اعتمادها المتزايد داخل النظام التقنيّ لبلكوتشين سولانا، كما تشير هذه التكاملات إلى أن BONK ليست مجرّد عملة ميم وحسب، بل يمكن الاستفادة منها بعدّة طرقٍ مختلفةٍ وعملية.

ويبدو أن تزايد التكاملات يُعتبر خبراً ساراً لحاملي عملة BONK، حيث يُمكّنها من تعزيز مكانتها كثالثة أعلى عملات الميم من حيث القيمة السوقية عالمياً.

ولعلَّ الفضل في الأداء المذهل لعملة BONK يعود لقوة مجتمعها، مع إدارة ما نسبته 15% من المعروض الكليّ بواسطة منظمةٍ لامركزيةٍ مستقلةٍ (DAO) معنيةٍ باتخاذ قرارات الحوكمة المستقبلية.



وإجمالاً، أظهرت عملة BONK قدرةً على التعافي رغم شدة تقلباتها السعرية كما يتضح من تراجعها الحاد منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، ما يجعلها مستعدّةً لانطلاقةٍ مثيرة خلال عام 2024.