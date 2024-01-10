الاحتلال يستهدف الرعاة والمزارعين جنوب الخليل

وطن: طاردت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، رعاة الماشية وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، في قرية الجوايا شرق يطا جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال طاردت رعاة الماشية والمزارعين من عائلة الشواهين بخلة العدرة في قرية الجوايا، وأطلقوا الرصاص الحي صوبهم، واعتدوا عليهم بالشتم.

وناشد أهالي القرية المؤسسات الحقوقية والوطنية والدولية بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية التي تهدف إلى ترحيلهم من أراضيهم، ومنعهم من فلاحتها، وتربية المواشي.