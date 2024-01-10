بدء صرف المساعدات النقدية لفلسطيني سوريا في الأردن الأسبوع المقبل

كتب نضال العضايلة: أعلنت وكالة الأونروا أنها ستبدأ خلال الأسبوع القادم بصرف الدورة الرابعة من المساعدات النقدية لعام 2023 لفلسطيني سوريا في الأردن بعد تأمين التمويل اللازم للعملية.

وأشارت الوكالة إلى أنها بدأت بإرسال الرسائل النصية للاجئين الفلسطينين على أن يتم تحديد موعد وأوقات التسليم في رسائل أخرى.

وتبلغ قيمة المساعدة المالية الدورية 53.1 دينار أردنياً مايعادل 75 دولار أمريكي، يتم إيداعها لكل فرد من العائلة.

ويواجه فلسطينيو سورية في الأردن تدهوراً كبيراً في أوضاعهم المعيشية بسبب أوضاعهم القانونية في البلاد التي تعيق السماح لهم بالحصول على عمل يؤمن لهم متطلباتهم المعيشية، في ظل ضعف الموارد المالية من الأونروا.

ووفقاً للأونروا فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في الأردن بلغ نحو 17719 لاجئاً يعاني معظمهم من عدم امتلاكهم مصدر دخل ثابت باستثناء المساعدة المالية المقدمة لهم.