الاحتلال يرتكب مجزرة في رفح

وطن: ارتكب الاحتلال فجر اليوم مجزرة جديدة بعد قصف منزل لعائلة نوفل في حي تل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 15 موطنا بينهم أطفال، كما استهدفت مدفعية الاحتلال مخيم المغازي وسط القطاع.

كما دارت مواجهات عنيفة بين رجال المقاومة وقوات الاحتلال في محاور التوغل بالقطاع، خصوصا بخانيونس.

ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.8 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 23,210 شهيد، 70% منهم نساء وأطفال، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 59,167 مصاب بجروح مختلفة، فضلا عن تدمير 70% من البنية التحتية.