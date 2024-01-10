الاحتلال يفتش منازل ومنشأة لغسيل المركبات في بيت أمر شمال الخليل

وطن: - اقتحمت قوات الاحتلال بآلياتها العسكرية اليوم الأربعاء، أحياء الطربيقة، وعرق اللتون وصافا، وأجرت عمليات تفتيش في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الاعلامي في البلدة محمد عوض، ان قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبث بمحتوياتها تعود ملكيتها لعائلات الصليبي، وعوض، وابو ماريا، وغيرها.

كما داهمت قوات الاحتلال مغسلة مركبات في الطربيقة، تعود للمواطن بلال رامي حربي ابو عياش، وفتشتها، وعاثت بمحتوياتها خرابا.

وأشارت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال اقتحمت عدة احياء في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، واستولت على عدد من المركبات في منطقة واد السمان، وخلة الدار، ونصبت حواجز عسكرية واعاقت حركة المواطنين.