البنتاغون يعلن عن هجوم كبير لأنصار الله في البحر الأحمر

وطن: نقلت قناة CNN عن مسؤولين في البنتاغون زعمهم أن البحرية الأمريكية أسقطت 24 صاروخا وطائرة مسيرة أطلقتها حركة أنصار الله من اليمن الثلاثاء.

ونقلت القناة التلفزيونية عن أحد مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية قوله "يمكننا أن نؤكد أن هجوم أنصار الله وقع اليوم" وأن البحرية الأمريكية ردت على "واحدة من أكبر هجماتهم التي وقعت في الأشهر الأخيرة".

وزعم مسؤولو البنتاغون إنه نتيجة لهجمات أنصار الله، لم تتضرر السفن، ولم تقع إصابات.

وفقا لـCNN ، فقد شاركت 3 مدمرات في إسقاط 24 صاروخا وطائرة مسيرة.

وجاء هذا الاعلان بعد ساعات فقط من الاعلان عن استهداف سفينة على بعد 50 ميلا من ميناء الحديدة مساء الثلاثاء.