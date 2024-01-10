الاحتلال يقر بمقتل ضابط وإصابة جندي في قطاع غزة

وطن: أقر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، مقتل ضابط وإصابة جندي آخر بجراح خطيرة، خلال المعارك والمواجهات المسلحة مع المقاومة في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان مقتضب، إن ضابط احتياط قتل في المعارك البرية مع المقاومة في جنوبي قطاع غزة، بينما أصيب جندي آخر بجراح خطيرة في معارك وسط القطاع.

وخلال الـ 24 ساعة الأخيرة، أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عن مقتل 10 من ضباطه وجنوده بمعارك قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلى الجيش منذ السابع من أكتوبر إلى 522 قتيلًا.