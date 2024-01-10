اعتقالات واقتحامات واسعة في الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين خلال اقتحامها مناطق متفرقة من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله واعتقلت الشاب حمزة مصطفى حطاب، بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في المخيم وقامت بتفتيشها، واحتجزت عددا من الشبان وحققت معهم، وحطمت زجاج مركبات.

وفي قرية كفر مالك شرق رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل واعتقلت الشابين مصطفى عاهد الناجي وحذيفة جهاد النزيه، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمقتنياتها، ومصادرة هواتف محمولة.

وشرعت قوات الاحتلال بتفتيش عدد من المركبات ومصادرتها.

وداهمت قوات الاحتلال مدينة البيرة واعتقلت خالد الطريفي والشاب كريم مصاروة، حيث شهدت المدينة مواجهات مع مجموعة من الشبان.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية دورا القرع شرق رام الله واعتقلت الأسير المحرر محمد زغلول خلال مداهمة منزله.

واقتحمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة من مدينة نابلس وحاصرت جميع مداخل البلدة القديمة واعتقلت الشاب نصر مبروكة شقيق الشهيد "الشيشاني"، من منزله بالبلدة القديمة.

وداهم الاحتلال قرية مثلث الشهداء بمدينة جنين، وشرع باقتحام منازل الشهداء السبعة الذين استشهدوا أول أمس، بعد استهدافهم بطائرة مسيرة، بينهم أربعة أشقاء.

وفي مدينة الخليل اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل الرحمة، كما اعتقلت المواطن ياسر رجوب في بلدة دورا وصادرت مركبته، إلى جانب اعتقال المحرر إسماعيل عواودة ومصادرة مركبته.

وفي مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود أديب شريتح من منزله، للضغط على شقيقه علاء لتسليم نفسه.