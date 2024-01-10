زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: مفاجآتٌ وأخبارٌ عديدة مع عودة سكّان الحي إلى بيوتهم

اليوم الرابع والتسعون للحرب على غزة، 8 يناير 2024:

بدأت الحياة تعود تدريجيًا إلى الحي الذي نقيم فيه حاليًا بعد انسحاب جيش الاحتلال الصهيوني من داخل مدينة غزّة نحو أطرافها الشرقية والشمالية والجنوبية، ونعمت المدينة بهدوءٍ نسبيٍّ في المناطق الغربية، كما تحسّن الوضع منذ يومين كلّما اتجهنا شرقًا، واقتصر القصف المدفعي والطيران على استهدافاتٍ محددة، هذا مع استمرار الاشتباكات في مناطق عديدة في الشمال والشرق بين جيش الاحتلال ورجال المقاومة مما كبّدهم خسائر كبيرة، وقد اعتبر الجيش أن اليوم كان الأقسى والأصعب عليه حيث خسر 9 ضبّاطٍ بالإضافة إلى الجنود القتلى والجرحى.

كان لهذا الوضع المستجدّ دورًا في رفع معنويات الناس، وازديادِ الأمل لديهم في احتمال توقّف العدوان، خصوصًا بعد التغيير النسبي في موقف الولايات المتحدة الأمريكية لأوّل مرّة على لسان رئيسها بايدن، حيث تحدّث عن مطالبته لإسرائيل بتخفيف عملياتها العسكرية ضد المدنيين، وذلك أمام جمهورٍ واسعٍ من الناخبين الذين كانوا يهتفون دعمًا للشعب الفلسطيني في غزّة وينتقدون سياساته الداعمة لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، كما تحدث أيضًا وزير خارجيته بلينكن في مؤتمراته الصحفية في أكثر من بلد عن تعاطفه مع المدنيين الذين فقدوا أفراد أُسرهم أو تدمرت بيوتهم، وأشار إلى ضرورة إعادة النازحات والنازحين نحو الجنوب إلى بيوتهم في غزة وشمالها. غير أنّ هذا الموقف الأمريكي لم يحمل في طياته قرارًا مؤكدًا وملزمًا لدولة الاحتلال.

غير أنّ ما يشير إليه الواقع هو أن العدوان مستمرٌ على قطاع غزة خصوصًا على محافظتيّ الوسطى وخانيونس، وبنفسِ الشراسة والهمجية التي مُورست في غزة وشمالها، وهذا يعني أنّ تصريحات كلٍّ من الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته تأتي فقط لذرّ الرماد في العيون ليس أكثر، ولتحشيد مواقف مؤيدة له في الانتخابات القادمة، وأنّ القادة والرؤساء في العالم بما فيهم المسؤولين في هيئة الأمم المتحدة أو النقابات المهنية الدولية يتحدثون فقط عن زيادة حجم المساعدات الإنسانية، والبعض يتجرّأ قليلاً ويتحدث عن إيقاف العدوان ضد المدنيين، أي ما زالت دولة الاحتلال -نتيجة الدعم الأمريكي والأوروبي- تملك زمام الأمور في الاستمرار بعدوانها الوحشي على قطاع غزة وأيضًا على شعبنا في الضفة الغربية دون رادع.

من جهةٍ أخرى، فإنه بتحقّق الهدوء النسبي، بدأت تتكشّف لنا قصصٌ كثيرةٌ عن أخبار العائلات هنا وهناك، وعن حجم الفظائع التي ارتكبها جنود الاحتلال ضد الناس أثناء تفتيشهم للمنازل في كثيرٍ من المناطق، منها على سبيل المثال قتل أفراد العائلة بمجرد الدخول للمنزل، وهناك من أُحرقوا بوحشية وهم أحياء أو أُحرق بيوتهم وهم بداخلها. وفي معظم البيوت قام الجنود بسرقة النقود والذهب، وتخريب الأثاث والمحتويات المختلفة وتلويثها بالقاذورات عمدًا.

ومن الإنجازات اليوم أنني قمت بزيارةٍ مفاجئة لإحدى صديقاتي، وهي محامية وزوجها محامٍ، بعد أن علمت بأنّهما متواجدان في منزلهما الذي لا يبعُد عنّا. كان اللقاء حارًا وباكيًا، فهي لم تصدق أنه بإمكاننا أن نلتقي في غزة حيث ظنّت بأنني نزحت نحو الجنوب.

أحزنني حالهم فهم يعيشون في القسم الأقل خرابًا في المنزل الذي لايوجد به أيّ شباكٍ سليم، وللأسف كان حجم الخراب كبيرًا في القسم المواجه للشارع، حيث كانت الدبابات تقصف عشوائيًا أثناء توغّلها في الحي.

وقد روَت لي كيف نجوا من الموت بأعجوبة، وكيف أنهم تحلّقوا حول بعضهم في الزاوية الداخلية للمنزل مرعوبين، وكانوا يتوقّعون دخول الجنود الصهاينة في أي وقتٍ ليقضوا عليهم كما فعلوا بالكثيرين، أو أن يُقصف منزلهم بقذيفةٍ أخرى مُدمّرة. كما روت لي وهي تبكي عن أسماء أشخاصٍ نعرفهم وعائلاتٍ استشهدوا جميعهم بعد أن قتلهم أو أحرقهم الجنود الصهاينة حينما دخلوا عليهم.

وعند عودتي بعد انتهاء الزيارة للمنزل وجد قريبتي التي ذهبت لزيارة عائلتها قد عادت، وهي محمّلةٌ أيضًا بالكثير من الأخبار عن العائلات من المعارف والأقارب والأنسباء، حول ما فعله بهم جنود الاحتلال الذين أجرموا بحقّهم بحقدٍ ووحشية، وكيف قتلوا الأبناء أمام آبائهم وأمهاتهم، وكيف سرقوا ونهبوا الأشياء الثمينة من المنازل، وكيف اعتقلوا الشباب والنساء دون أن يكون لهم أيُّ انتماءٍ سياسيٍّ أو حزبيٍ. كلّ الأخبار كانت عن أناسٍ أعرفهم ممّا غمرني حزنًا وأسى وغضبًا، ومرّةً أخرى -كما دائمًا في هذه المجزرة- تملّكني الشعور بالعجز والقهر مما نحن فيه، ومما يعاني منه شعبنا من ذلٍّ وهوانٍ وتشريدٍ وجوعٍ وفقر.

وكالعادة طيلة أيام هذا العدوان، التناقضات هي سيدة الموقف، حيث يتسللّ الأمل من خلال الحزن، و ما يُدخل بعض الراحة للنفس هو عودة الحياة مجددًا إلى بعض المناطق، خصوصًا تلك التي مازالت بيوتها قابلةً للعيش فيها لأنّ دمارها يُعتبر جزئيًا، وقد كان سكّانها قد رحلوا عنها إلى المدارس أو الجامعات أو المشافي أثناء التوغّل البري لجيش الاحتلال. لذلك عاد أغلبُ سكّان الزقاق أو بعضٌ من الأسر التي رحل نصف أفرادها نحو الجنوب سابقًا بينما بقي النصف الآخر في مدينة غزّة.

عاد غالبية الناس أيضًا لكي يتفقدوا بيوتهم خشية من تعرّضها للسرقة، لأنه للأسف وكما يحدث في كلّ الحروب وفي كلّ مكان هناك مجرمون تسوّل لهم نفوسهم سرقة البيوت والمحلّات التجارية، وهناك عائلاتٌ نازحة اضطرّت إلى اقتحام بيوتٍ مغلقة ليعيشوا فيها، خصوصًا أولئك الذين تدمّرت بيوتهم في جباليا والشمال.

ومع عودة الحياة للشارع والحي عادت أيضًا المشكلة الرئيسية التي يعاني منها الجميع وهي نقص المياه وكيفيّة توفيرها، ولكن أخذ بعض الرجال على عاتقهم حل هذه المشكلة، فمنذ منذ عدّة ايام وهم يعملون باجتهاد وروحٍ تضامنية لتوصيل المياه إلى كلّ البيوت من خلال مدّ خراطيم قوية وعريضة، وضخّ المياه فيها من بئرٍ للبلدية، كما بدأت شاحنات المياه المفلترة للشرب تأتي يوميًا للحي حيث يقوم الناس بتعبئة براميلهم الصغيرة منها.

ولكن تبقى مشكلة انقطاع الاتصالات والإنترنت مشكلةً رئيسية في كلّ المناطق بسبب انقطاع الكهرباء أو تدمير محطّات التقوية أو توقف بطاريات الطاقة الشمسية عن العمل بسبب شظايا المدفعية المتناثرة هنا وهناك، والمشهد الذي أصبح مألوفًا في مدينة غزة أن تجد تجمّعاتٍ للناس في بعض المناطق التي يتوفر فيها شارةٌ للإرسال، والذين يأتون من أماكن مختلفة كي يجرون اتصالاتهم مع أقاربهم ليطمئنوا عليهم ويطمئنوهم.

باختصار، فإن المشهد في مدينة غزة على مدى الأيام القليلة الماضية هو أنّ الناس برغم الآلام وبرغم الجوع وبرغم الفقر وبرغم الفقد يحاولون لملمة ما تبقّى منهم ليواصلوا حياتهم على أمل أن يستمرّوا بالبقاء.