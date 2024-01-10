قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس وتحاصر البلدة القديمة

وطن: اقتحمت قوات خاصة اسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، مدينة نابلس وحاصرت البلدة القديمة فيها، واعتقلت منها شابا.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة للمدينة من عدة محاور

وذكرت مصادر محلية، أن قوات خاصة احتلالية اقتحمت سوق الحدادين داخل البلدة القديمة، وحاصرت أحد المنازل، واعتقل الاحتلال المواطن نصر مبروكة، من داخل البلدة.

كما اقتحمت أعدادا كبيرة من الجيبات العسكرية والآليات المدينة من محاور عدة، وحاصرت جميع مداخل البلدة القديمة، واعتلى عدد من القناصة أسطح المنازل في محيطها.

وأضافت أن قوات الاحتلال تتواجد حاليا في شوارع غرناطة، ورأس العين، وفيصل، وفلسطين.

كما تحاصر قوات أخرى منها مشاة في حارات القريون، وسوق الحدادين داخل البلدة القديمة ، ويسمع أصوات دوي انفجارات.

واستهدف مقامون قوات الاحتلال المقتحمة بوابل من الرصاص