"تلغراف": تزايد الجوع في غزة يحول الأطفال إلى هياكل عظمية

وطن: تحدثت صحيفة "تلغراف" البريطانية، عن تزايد الجوع في غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وذكر التقرير، أنّ الجوع "يحول الأطفال في غزة إلى هياكل عظمية". ومع ارتفاع معدلات سوء التغذية، يخشى الخبراء من أن يتعرض جيل كامل لخطر "تأخر النمو"، وفق الصحيفة.

كذلك، ذكر التقرير أنّ الأطفال يبحثون مثلاً عن "الباذنجان" في الحقول المهجورة، وقد قضى الكثيرون أياماً من دون طعام. ولم يأكل آخرون أكثر من نصف قطعة خبز أو علبة من الفاصوليا، تقاسموها مع العديد من أفراد أسرهم.

وفي الأيام التي تصل فيها شاحنات المساعدات إلى المخيمات المترامية الأطراف، التي تشكلت في جنوب غزة، "يمكن رؤية نفس الأطفال وهم يتدافعون بين الحشود، وهم يحملون الدِلاء في أيديهم، ويطلبون الطعام".

ولفتت الصحيفة، إلى أنّ هذا هو الواقع الجديد للحياة في غزة، حيث يدفع "انعدام الأمن الغذائي الخانق مئات الآلاف من الناس إلى سوء التغذية"، ويخشى الكثيرون أن تكون المنطقة "على شفا مجاعة"، يمكن أن تؤدي عواقبها إلى مقتل عدد أكبر من الناس مقارنةً بالقنابل، وفق تقرير الصحيفة.

ونقل التقرير عن العاملين في المجال الإنساني على الأرض في غزة، عن أنّ العديد منهم يقضون بانتظام ما يصل إلى ثلاثة أيام من دون تناول الطعام.

وأشار التقرير إلى أنّ الأطفال الصغار والرضع، "هم الأكثر عرضةً للخطر"، لأنهم يعتمدون بشكل خاص على الغذاء لتغذية نموهم البدني والعقلي الناشئ.

وتشير الأبحاث إلى أنه من دون إمدادات كافية من الطاقة، في أول 1000 يوم من حياة الطفل، يمكن أن يضعف نمو الطفل، مما يتسبب في أضرار جسدية ومعرفية لا رجعة فيها تُعرف باسم "تأخر النمو".

ويختم التقرير في صحيفة "تلغراف"، محذّراً من أنه مع وجود أكثر من 135 ألف طفل دون سن الثانية في قطاع غزة، يخشى الخبراء أن يكون جيل كامل الآن معرضاً لخطر هذه الحالة.

وقبل أيام كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركي أنّ سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الغذاء أو الماء، وكذلك من عدم توفر الصرف الصحي، مع استمرار العدوان والحصار الإسرائيليين، مشيرةً إلى أنّ الأزمة الإنسانية تفاقمت منذ انتهاء الهدنة الموقتة، وبسبب إجبار الاحتلال السكان على إخلاء بعض المناطق.

كما توقعت صحيفة "لو موند" الفرنسية، بدورها، أنّ يصبح نحو نصف سكان غزة في مرحلة "الخطر"، التي تشير إلى زيادة سوء التغذية الحاد وارتفاع معدل الوفيات بحلول 7 شباط/فبراير المقبل.