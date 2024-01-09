حزب الله ينفي ادعاءات الاحتلال اغتيال مسؤول وحدة المسيرات لديه

وطن: نفى حزب الله اللبناني ادعاءات جيش الاحتلال باغتيال مسؤول وحدة المسيرات في حزب الله او مسؤول القوة الجوية حسب ما تم تداوله عبر الإعلام العبري.

وقال حزب الله في بيان صحفي: "ادعت هيئة البث في دولة الاحتلال والمتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال أن العدو قام باغتيال من أسماه تارة مسؤول وحدة المسيرات في حزب الله أو مسؤول القوة الجوية تارة أخرى".

وأضاف البيان: "ننفي نفيا قاطعا هذا الادعاء الكاذب الذي لاصحة له على الإطلاق، ونؤكد أن الأخ المجاهد مسؤول وحدة المسيّرات في حزب الله لم يتعرض بتاتا إلى أي محاولة اغتيال كما ادعى العدو".

وفي السياق نفسه أعلن وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس مسؤوليتهم عن اغتيال القيادي بوحدة الرضوان في حزب الله اللبناني وسام طويل في جنوب لبنان أمس الثلاثاء.

إضافة إلى 3 أعضاء في الجماعة اللبنانية قُتلوا في ضربة استهدفت سيارتهم في بلدة الغندورية بجنوب لبنان.