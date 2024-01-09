الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم وبلدة زيتا

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مدينة طولكرم.

وأفادت مصادرمحلية، بأن آليات الاحتلال اقتحمت المدينة من محورها الغربي، وجابت الحي الغربي وتحديدا شارع جامعة خضوري، وشارع المقبرة، ودوار الشهيد زياد دعاس في المنطقة.

وكانت مدينة طولكرم قد شيعت، اليوم، جثامين الشهداء: يوسف علي الخولي (22 عاما)، وعاهد سلمان موسى (23 عاما)، وطارق أمجد شاهين (24 عاما) الذين اغتالتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في ضاحية اكتابا شرق المدينة مساء أمس.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زيتا شمال طولكرم، وداهمت عددا من منازل المواطنين وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها، وأخضعت سكانها للاستجواب، عرف من أصحاب المنازل: خليل جدعة وحسن المنصور.

وإثر اقتحام البلدة، اندلعت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة صوب الشبان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.