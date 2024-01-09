مجدداً.. شهداء ومصابون في قصف مكثف على وسط غزة

وطن: استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المواطنين استشهدوا فيما أصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

كما قصف طيران الاحتلال منزلا بالقرب من المدرسة الإعدادية للبنات في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

وفي وقت سابق، استشهد 4 مواطنين على الأقل في مخيم المغازي، دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم، بسبب تمركز آليات الاحتلال عند مدخل المخيم.

ووصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف طيران الاحتلال لمنزل في دير البلح وسط القطاع.