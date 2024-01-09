"طوفان الأقصى" في يومها الـ96.. الاحتلال يتكبد خسائر فادحة في غزة ويقلص من قواته

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ95، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

وأعلن جيش الاحتلال مقتل 9 ضباط وجنود وإصابة 27 آخرين خلال الساعات الماضية، وقال إنه وسّع عملياته في خان يونس جنوبي القطاع، بينما خاضت المقاومة اشتباكات عنيفة مع قواته شمالا.

وفجرت المقاومة نفقين بجنود الاحتلال، واستولت على طائرة "Skylark" فوق غزة.

وشهد يوم امس معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغِلة في قطاع غزة، وتركزت هذه الاشتباكات في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وتحديداً عند المحور الجنوبي الشرقي "خزاعة"، والشمالي الشرقي "بني سهيلا"، بالإضافة إلى محور وسط البلد الذي تحاول قوات الاحتلال السيطرة عليه منذ أسبوعين من دون جدوى.

وتركزت المعارك في مخيم البريج والمحور الشمالي للنصيرات، ومنطقة المغراقة وشرقي مخيم المغازي وسط القطاع.

وبالتوازي، واصل الاحتلال استهداف المدنيين في مناطق عدة بالقطاع مخلفا شهداء ودمارا، كما نفذ اقتحامات جديدة بالضفة الغربية المحتلة.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ96 :

1:24|قوة خاصة من جيش الاحتلال تقتحم حي عين مصباح في رام الله.

1:12|ارتفاع عدد الشهداء إلى 15 في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي تل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة

1:06|قوة راجلة من جيش الاحتلال تقتحم حي سطح مرحبا بمدينة البيرة

12:51|اشتباك مسلح بين مقـاومين وقوات الاحتلال قرب دوار السينما بمدينة جنين.

12:48|استشهاد الصحفية هبة العبادلة وابنتها بقصف الاحتلال الذي استهدف منزلها في خانيونس.

12:25|طيران الاحتلال يطلق صاروخين تجاه الطرف الجنوبي لبلدة كفركلا جنوب لبنان.

12:24|قناصة الاحتلال تنتشر على أسطح المنازل بمدينة جنين تزامنا مع استقدام آليات وجرافات عسكرية إلى المدينة.

12:18|تحديث.. ارتفاع عدد الشهداء إلى 9 وعدد من الإصابات جرّاء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة نوفل غربي رفح

12:15| ارتفاع عدد الشهداء إلى 9 وعدد من الإصابات جرّاء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة نوفل غربي رفح

12:01|قصف مدفعي للاحتلال استهدف أطراف بلدات يارين والضهيرة والجبين و طيرحرفا جنوب لبنان